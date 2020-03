Education – Des élèves bénéficient de bâtiments rénovés

L’École primaire publique de Mahazina, Ambatolampy a reçu un coup de neuf pour ses soixante années d’existence, hier. Pour cela, les bâtiments de l’école ont été entièrement rénovés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ainsi que les plafonds. Dans la plupart des cas, les élèves de cette école sont dans une situation défavorisée et certains doivent parcourir des kilomètres afin d’assister aux cours. L’école accueille les enfants en situation de précarité allant de la préscolaire à la classe de septième. La directrice de l’EPP souligne l’importance de cette action. Et la représentante de Star, initiateur du projet de rénovation de souligner.

« (…) Au-delà des infrastructures, nous voulons donner une chance à ces enfants d’avoir accès à l’éducation dans les meilleures conditions possibles», annonce Anna Rabary, secrétaire générale. Mise à part la rénovation des infrastructures scolaires, une construction de routes et la mise en place de bornes fontaines ont été effectuées à Ambatolampy, et ce dans le champ d’actions de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise de la Star.