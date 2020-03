Dr Fidiniaina Randriatsarafara – « Le cache-bouche pas recommandé dans les lieux publics »

Les fortifiants, les masques et les remèdes traditionnels ont été pris d’assaut, ce week-end. Le directeur général des Maladies transmissibles apporte des explications sur la prévention du coronavirus.

. La prise de fortifiants, l’inhalation de la vapeur de « Ravintsara » ou de « Kininim-potsy », préviennent-ils le coronavirus ?

Jusqu’ici, ce n’est pas encore prouvé scientifiquement. Toutefois, les fortifiants, une alimentation saine et équilibrée aident à renforcer l’immunité d’un individu.

. Le port de cache-bouche est-il indiqué pour les personnes saines?

En réalité, le port de cache-bouche n’est pas recommandé dans les lieux publics pour une personne saine. Le masque de protection, c’est pour les personnes qui présentent des symptômes suspects, celles qui toussent, entre autres. Par contre, si vous êtes en contact avec un malade, ou si vous vous trouvez dans un endroit qu’il a fréquenté, le cache-bouche est recommandé.

. Certaines personnes utilisent des masques de protection, fabriqués en tissu, ou en serviettes. Sont-ils efficaces?

Les masques en tissu ou en serviette ne sont pas conseillés. Ce n’est pas certain qu’ils filtrent le virus.

. Le savon remplace-t-il le gel désinfectant ?

Le gel désinfectant est plus efficace. Mais le savon, aussi bien que le gel désinfectant, détruit le virus. Il est important de se laver les mains, le plus souvent possible.

. Pourquoi est-il défendu de toucher la bouche, les narines et les yeux ?

Le virus peut entrer dans le corps à travers les muqueuses. On trouve des muqueuses, autant dans la bouche que dans les narines et dans les yeux.

. Se tenir à une distance d’un mètre est-elle nécessaire, même entre personnes saines ?

C’est une précaution. Ce n’est pas forcément dans la prévention du coronavirus que c’est nécessaire, mais également, dans la prévention d’autres maladies respiratoires.

. La consommation de boisson chaude, comme le thé, ainsi que l’alcool, permet-elle de détruire le virus ?

Le virus est anéanti dans de l’eau bouillie. En revanche, les boissons chaudes ne tuent pas le virus à l’intérieur du corps. Toutefois, il faut se mettre au chaud.

. Quels sont les symptômes du coronavirus ?

Ce sont, entre autres, la fièvre, le frisson, les maux de tête. Lorsque la maladie atteint l’appareil respiratoire, le malade tousse et présente une détresse respiratoire. La mort survient, au cas où les organes du corps sont détruits.

. Qu’est-ce qui différencie la grippe du coronavirus ?

Le coronavirus et la grippe ont des symptômes similaires. Seuls les résultats de test diagnostic pourront nous indiquer s’il s’agit de coronavirus ou de grippe. Le plus important est de consulter un médecin, en cas de symptômes suspects.

. Dans quel cas le coronavirus peut-il provoquer la mort ?

Le coronavirus peut être mortel chez les personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes qui souffrent d’autres maladies, ou celles qui n’ont pas assez d’anticorps. Il se peut également que le virus se multiplie très rapidement dans le corps du malade.