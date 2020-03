Confinement et divertissement – Quelques conseils pour passer le temps à la maison

Les salles de spectacles fermées, les concerts annulés ou reportés et ce pour une durée indéterminée, on se doit quand même de se divertir comme on peut malgré le confinement. Voici donc pour vous, quelques conseils pratiques. Tout d’abord, sachez voir les choses du bon côté et ne cédez pas à la panique, ce sont d’abord les mots d’ordre à assimiler pour tout un chacun. Une fois la ruée vers les provisions, les produits de première nécessité, mais également le carburant terminée, on doit s’adapter à ce principe de confinement qui s’impose à nous pour mieux faire face à la pandémie provoquée par le « Covid-19 » ou Coronavirus. Étant tous invités à s’enfermer chez nous et ce jusqu’à nouvel ordre, du moins pour les deux prochaines semaines, il nous importe donc de briser l’ennui comme on peut et ces si l’on n’est pas obligé par le télétravail évidemment.

Outre l’option télévision donc, qui reste toujours incontournable surtout pour suivre les actualités concernant la pandémie entre autres, plusieurs autres s’offrent à nous.

D’entrée, il n’est bien sûr pas encore donné à tout le monde d’avoir un accès à internet chez-soi, mais si c’est votre cas, sachez que moyennant 21 000Ar à 30 000Ar, vous pouvez avoir accès au catalogue du site de streaming Netflix. Un catalogue bien garni qui ravira sans doute le cinéphile en vous, mais qui vous surprendra aussi par sa diversité. Ceci-dit, le cache-bouche, les distances de sécurité et les règles sanitaires respectés, pour 500Ar vous pouvez actuellement avoir droit à un bon film chez le cyber-café du quartier muni d’une clé USB et 2000Ar à 3000Ar pour toute une saison de série télé.

De même, pour les férus de divertissement vidéo-ludiques, auprès de certains magasins spécialisés, le prix d’un bon jeu vidéo est plus ou moins à partir de 10000Ar pour un jeu PC. Laissez ainsi passer le temps, restez bien au chaud chez vous et profitez surtout de ces quelques jours pour vous ressourcer. Qui sait, si vous êtes artistes ou avez la fibre artistique, vous pouvez aussi éveiller votre inspiration pour composer et créer dans votre bulle.