Bronchiolite – Deux à trois enfants hospitalisés par jour

En cette période, la bronchiolite touche les plus petits. « C’est une maladie respiratoire qui touche de plus en plus d’enfants actuellement. Il y a environ deux à trois cas d’hospita-lisation par jour par rapport à cette maladie », indique le Docteur Nivo Andriam-parany, responsable en communication au niveau du Centre Hospitalier Universitaire Mère enfant Tsaralalana. Cette maladie se présente avec des symptômes de rhume, de toux et une augmentation de la température chez l’enfant, selon le médecin. Pour l’instant, il n’y a rien d’inquiétant puisque c’est durant la saison hivernale que la maladie sévit. « La maladie n’est pas encore à un stade d’épidémie, comme il s’est passé la dernière fois », rassure le Docteur.

Cette maladie respiratoire touche particulièrement les enfants de moins de deux ans. « Le cas sévère de cette maladie pourrait entrainer des complications pour les enfants, notamment ceux qui ont des cardiopathies », souligne le médecin. « Ceux qui sont prématurés sont les plus vulnérables », enchaine-t-elle. Le médecin avance comme précaution : « Il faut que les parents enrhumés ou une grippes fassent attention à ne pas infecter les enfants de moins de deux ans. En cas de cas grave, il faut consulter immédiatement un médecin », conclut-elle.