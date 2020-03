Basketball – Fédération : Toutes les activités suspendues

Coronavirus chamboule tout. Quelques heures après la déclaration du président de la République, Andry Rajoe­lina révélant l’existence des trois cas du coronavirus dans la soirée du vendredi, la fédération malgache de basketball, a communiqué dans les réseaux sociaux l’annulation de toutes ses activités.

Dans le communiqué signé par sa secrétaire générale, Tsiry Colombe Ralala­harison, la fédération s’adresse à ses démembrements juste à la veille du coup d’envoi des championnats nationaux, informant «les athlètes, les clubs, les sections, les ligues, les partenaires, ainsi que toute personne impliquée dans les diverses manifestations sportives concernant le basketball que toute activité sera suspendue à compter du 21 mars jusqu’à nouvel ordre dans tout le pays ». Lancé depuis le mois de novembre, le tournoi Inter établissements Jr NBA qui devait procéder ce samedi au gymnase d’Ankorondrano aux play-offs demi-finales retour n’a pas pu se tenir.

Les finales aller et retour du Jr NBA programmées à la fin mars et au début mai seront par conséquent repoussées. De même pour les cham­pionnats régionaux dont le cas de celui de la ligue d’Alaotra Mangoro catégorie N1B prévu du 20 au 22 mars.

Pourtant, la première journée s’est bel et bien déroulée ce vendredi tandis que les deux dernières journées ont dû être annulées.

Inévitable, plusieurs compétitions sont impactées par ce chamboulement dont le plus proche le championnat de Madagascar N1B hommes programmé du 25 avril au 3 mai la région Sava. Citons également l’inter instituts et universités « Smatch-in » prévu du 9 au 17 mai et le championnat national N1A hommes et dames.

La phase aller du cham­pionnat de la catégorie phare est, selon le calendrier initial, prévue du 22 au 31 mai à Fiana­rantsoa. Le jour de la déclaration du président de la République, l’équipe de la fédération a joué son dernier match amical contre la formation de l’université d’Anta­nanarivo après la signature de convention de partenariat entre les deux entités.

L’équipe du président Jean Michel Ramaroson a surclassé de justesse sur le score de 30 à 28 la formation d’Ambohintsaina.