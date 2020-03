Ahmad – « Nous avons pris nos responsabilités »

Toutes les disciplines sont à l’arrêt aujourd’hui en raison de la menace Covid-19. La Confédération Afri­caine de Football proprement dite, a décidé de reporter l’intégralité de ces échéances.

Citons, entre autres, les éliminatoires de la CAN 2021 prévues à la fin de ce mois de mars, durant lesquelles les Barea de Madagascar devaient affronter les Éléphants de Côte d’Ivoire. « Ces derniers jours ont été éprouvants pour l’Afrique et le monde. La pandémie a désorganisé tous les sports de toutes les nations. En Afrique, de plus en plus de confinements et fermetures sont constatés dans nos associations membres », a déclaré le président de la CAF à ce sujet, dans une vidéo publiée dans la nuit de vendredi.

« L’action de la CAF va au-delà du football et doit aider au développement et lutte contre ce fléau… Dans cette optique, nous avons pris nos responsabilités en suspendant toutes les compétitions et en reportant le CHAN, qui devait se tenir au Cameroun, ainsi que notre assemblée générale, qui devait également avoir lieu à Yaoundé. Quant au personnel de la CAF, il est invité à travailler à domicile jusqu’à la fin du mois de mars. Protéger la santé des joueurs, officiels, partenaires et surtout du public est notre priorité », a ajouté le patron du football continental.

Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, l’OMS a lancé une campagne dernièrement. Plusieurs personnalités du ballon rond y prennent part. « Merci aux légendes et anciennes gloires pour leur participation à la campagne ‘Safe Hands’ », a conclu Ahmad à ce propos.