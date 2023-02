TRAVAUX PUBLICS – Le nouveau ministre promet la réhabilitation de la RN2

Parmi les routes en état de dégradation avancée, la RN2 bénéficiera de travaux d’urgence. Un planning des travaux pour les autres routes sera établi bientôt.

La reconstruction de la route nationale 2 fait partie des axes prioritaires du ministre entrant, le colonel Ndriamihaja Livah Andria­natrehina, lors de la passation de service entre le ministre sortant Jerry Hatrefindrazana et le nouveau ministre, qui a eu lieu au ministère des Travaux publics à Anosy hier. “ La RN2 est celle qui enregistre le plus de trafic des poids lourds. On constate l’état de dégradation avancée de cette route nationale. L’axe prioritaire de mon programme concerne la réhabilitation de cette route”, indique le colonel Ndriamihaja Livah Andrianatrehina. Sans en préciser la date du début de cette réhabilitation, le ministre a tenu à annoncer que le contrôle de la proportionnalité de la qualité de la route par rapport aux véhicules qui y circulent fréquemment sera pris en compte. “ La dimension de la route devrait supporter le trafic pour pouvoir assurer sa longévité. Le ministère va veiller au grain sur le point de proportionnalité”, enchaîne-t-il. L’annonce de cette réhabilitation est attendue par les usagers de la route. Il est à rappeler que ces derniers se sont toujours plaints de son état. Les con­ducteurs de véhicules poids lourds sur cette route nationale ont manifesté par rapport aux travaux qui devaient être réalisés sur la RN2.

Planning

Les autres routes nationales ne seront pas en reste. Les travaux d’urgence sur les autres routes nationales ont été évoqués, pour ne citer que la RN44 et bien d’autres travaux. “Nous allons nous efforcer de maintenir la circulation sur les routes nationales. Ce qui implique que les usagers puissent circuler sur ces routes nationales. L’effort sera maintenu afin d’achever les grands travaux comme ceux de la RN44”. Par rapport à cela, le contrôle de la qualité des routes a été souligné par le ministre. “ Le ministère sera exigeant par rapport à la qualité requise pour ces routes”, lance-t-il. Le président de la République Andry Rajoelina a insisté lors du conseil des ministres d’hier sur l’établissement d’un planning pour les travaux d’urgence à effectuer sur les routes nationales. Ce planning va tenir compte du début des travaux. “ Le planning devrait être présenté la semaine prochaine. Les routes au niveau des chefs-lieux de région devront être achevées bien avant le mois de juin. Le ministère des Travaux publics sera invité à collaborer avec les régions, dans le cadre des ces travaux de réhabilitation d’urgence”, a indiqué le président de la République hier. La réhabilitation des rues de la capitale a été mentionnée comme parmi les travaux urgents à faire dans les délais impartis.