TENNIS-CIRCUIT ITF JUNIOR – Mirindra Razafinarivo s’approche du titre

Mirindra Razafinarivo, une jeune joueuse de tennis malgache, a participé au circuit ITF junior J60 de Bloemfontein d’Afrique du Sud. Ce circuit ITF junior s’est joué du 6 au 10 février. Faute de communication, la page de l’ITF n’a fait ressortir que les résultats jusqu’aux quarts de finale du simple et les résultats jusqu’en demi pour le match de double. En simple, Mirindra Razafinarivo est parvenue jusqu’en quarts de finale et elle devait affronter la Sud-Africaine Sophia Fuller, tête de série numéro 7. Au premier tour, Mirindra a battu sèchement en 2 sets 6/2 6/2 la Sud-Africaine Kelly Coetzee. En huitième de finale, elle a écarté de sa route la tête de série numéro 3, la Sud-Africaine Morgan Jordaan, en 3 sets 6/2 6/7 6/3. La jeune raquette malgache a pris le dessus contre la Zimbabwéenne Tanya­radzwa Midzi, issue des qualifications, en 2 sets 6/1 7/6. Au match de double, la paire formée par Mirindra Razafinarivo avec la Sud-Africaine Morgan Jordaan affrontera la double tête de série numéro 1 formée par l’Espagnole Africa Burillo Berezak et la Britannique Serena Manca. Au vu de ces parcours, Mirindra Razafinarivo s’approche lentement du titre. Chose logique car depuis le circuit ITF junior joué à Antananarivo au COT d’Ilafy au mois de septembre dernier, elle n’a cessé de montrer qu’elle est une valeur sûre du tennis malgache.