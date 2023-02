SECTEUR MINIER – NextSource prévoit une production de 17.000 tonnes annuelles de graphite

La société canadienne NextSource Materials a annoncé mardi que la construction de son exploitation minière Molo, une usine de traitement et un camp minier de graphite dans le sud de Madagascar, est maintenant terminée, et que toute la flotte minière est sur place. « Nous entrons maintenant dans les dernières étapes du développement de la phase 1 et nous approchons rapidement de la première production. Nous sommes impatients de fournir une mise à jour plus détaillée à mesure que nous progressons dans la mise en service » a déclaré le CEO de Next­Source, Craig Scherba. En outre, les interconnexions électriques entre les modules de la centrale sont en cours et elles seront suivies par la mise en service et le démarrage des activités minières, a indiqué la société. L’opérationnalisation de l’usine sera suivie d’une période d’accélération pouvant aller jusqu’à trois mois avant d’atteindre la production commerciale. La phase 1 de la mine de graphite Molo est conçue pour traiter 240 000 tonnes par an (tpa) de minerai, ce qui donne une capacité de production nominale de 17 000 tpa de graphite en paillettes. NextSource Materials a conclu un accord avec la société Vision Blue Resources février 2021, cette dernière s’engageant à financer les travaux de construction de la mine. De nouveaux acteurs se lanceront dans l’exploitation des réserves de Madagas­car, en tant que deuxième producteur africain de graphite, un matériau utilisé dans la fabrication de batteries de véhicules électriques, dont la demande mondiale explose.