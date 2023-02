SANTÉ – Réunion d’urgence face à la propagation du charlatanisme

Les professionnels de santé lancent la sonnette d’alarme face à la propagation des charlatans. Le ministère de la Santé publique réagisse.

Des professionnels de santé ont été convoqués d’urgence par la direction de la Pharmacie, des laboratoires, et de la médecine traditionnelle auprès du ministère de la Santé publique, à Tsaralalàna, hier. « La propagation du charlatanisme a été le motif de cette réunion d’urgence. (…) Le ministère de la Santé publique va communiquer, ultérieurement, des mesures. », lance Joséphin Andriandrainarivo, président national de l’association des tradipraticiens de Madagascar (ANTM), à la sortie de cette réunion, assistée par des membres de la Conférence des ordres de la santé, des tradipraticiens, et des représentants du ministère de la Santé publique.

Cette propagation des faux tradipraticiens effraye les professionnels de santé. « Ils sont dangereux pour la santé publique. Ils bafouent la médecine traditionnelle. Ils entachent la réputation de l’État. », enchaîne la source. De nombreuses personnes ont été déjà victimes de ces charlatans. « Un proche a dépensé 3 millions chez vous. Son état s’est dégradé. », témoigne une personne dans une publication d’une personne qui se présente comme étant un « tradipraticien ». Des médecins alertent qu’ils sont à la source des maladies rénales qui ont tendance à gagner du terrain. « Le risque d’insuf­fisance rénale est élevé avec la consommation démesurée des traitements. », expliquent-ils.

La Conférence des ordres de la santé a alerté le ministère de la Santé publique sur cette promotion de « pratiques médicales frauduleuses ». « Ce problème nous concerne tous et pas

seulement l’ordre. C’est l’avenir de la médecine qui est mis en jeu. », avertit une source auprès de la Conférence des ordres de la santé.

Offre de formation

Une publication sur une offre de formation en médecine traditionnelle, avec une durée de trois mois, a suscité ce tollé général des médecins. « Non au charlatanisme ! », crient-ils, en précisant, qu’il faut au moins huit années d’étude théorique et pratique, pour maîtriser la médecine.

Jean Nirina Rafanome­zantsoa, à la tête de cette association qui offre cette formation, a réagi à ces réactions. « Ne rabaissez personne car ces jeunes qui viennent chez nous ont des diplômes de baccalauréat, de licence. Ils ne sont pas venus ici pour apprendre le métier de médecin, mais pour apprendre sur le métier de tradipraticien. Nous ne sommes ni un hôpital, ni une pharmacie.», peste-t-il. Joséphin Andriandrainarivo, président national de l’association des tradipraticiens de Madagascar (ANTM), monte au créneau. « Jean Nirina Rafanomezantsoa n’est pas un tradipraticien, il n’est inscrit nulle part, en tant que tel. Il est juste à la tête d’une entreprise qui emploie des tradipraticiens. Il n’a pas le droit de parler de la médecine, quelque chose qu’il ne maîtrise même pas. », assène cette source.

« Pour devenir un tradipraticien, il y a des critères, et de longues procédures à suivre. », enchaine-t-elle. Joséphin Andriandrainarivo note que le charlatanisme gagne du terrain dans la médecine traditionnelle, ces dernières années.