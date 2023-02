PÊCHE ET ÉCONOMIE BLEUE BOENY – Un plan d’aménagement dans les baies de Bombetoka et Mahajamba

Du nouveau au niveau de la coopération du ministère de la Pêche et de l’économie bleue. Un projet de mise en place d’un plan d’aménagement est en cours de réalisation dans les baies de Bombetoka et Mahajamba. Son financement du projet sera assuré par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and agriculture organization FAO). L’élaboration du plan de base de gestion des pêches dans la baie de Bombetoka a débuté hier 22 février, tandis que celle de la baie de Mahajamba commencera vers le 1er mars. C’est l’objet de la rencontre de la délégation ministérielle avec le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Salim Andriantomanga, lundi, au bloc administratif d’Ampisikina. « L’objectif de ce projet vise la gestion durable des ressources sous-marines telles que les crabes et crevettes, mais surtout la protection de l’environnement. Nous savons très bien que les mangroves sont les gites et repaires de ces ressources qui font la renommée de Mahajanga. Des cabinets d’études sont déjà sur place pour entamer l’élaboration de ces plans », explique le directeur régional de la Pêche et de l’économie bleue, Lala Haja Ratsitohaina. « La communication et la sensibilisation devrait être renforcée pour informer sur les avantages des forêts de palétuviers. Que tout le monde puisse être conscient que celles-ci protègent les ressources en eau et fonctionnent comme un filtre naturel. Si les gens réalisent vraiment l’importance de ces végétations, ils les défendront », insiste le gouverneur. Le but de ce plan est d’avoir un système bien géré qui permet de protéger l’environnement, en particulier les mangroves selon le 10e engagement du Président. Afin que les pêcheurs puissent exploiter durablement les ressources sous-marines.Mais surtout, il permet de pérenniser et valoriser les activités de pêche selon le sixième engagement.