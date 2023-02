MAEVATANANA – Cinq lycéennes atteintes d’ « ambalavelona »

L’étrange maladie « ambalavelona » a été contagieuse et touché cinq lycéennes, lundi, à Tsararano, dans le district de Maevatanàna. Vers 10 heures, une élève en classe de seconde, âgée de 15 ans et habitant à Begogo, a fait une crise d’hystérie. Elle a été prise de convulsions avec des gestes brutaux. Les enseignants ont essayé de la soigner et de faire le nécessaire pour que l’ambalavelona ne se reproduise plus. Or, l’après-midi, à 15 heures, trois autres lycéennes, également en seconde, âgées de 17, 20 et 20 ans, et vivant à Bevilany, et une de 21 ans en terminale, venant du même village, sont entrées en transe. L’enseignement a été perturbé et les cours annulés à cause du phénomène inquiétant. Les victimes ont été priées de rentrer chez elles car la crise se transmet par prononciation de leurs noms. Le proviseur et le chef de la circonscription scolaire de Maevatanàna en ont été avisés. Le corps pédagogique procède actuellement à l’enquête des élèves concernées et à une fouille dans l’établissement pour tenter de trouver des indices qui pouvaient déclencher le phénomène caractérisé de « sorcellerie ».