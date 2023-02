HYDROCARBURES – Rencontre avec les pétroliers

Pied au plancher. Solo Andriamanampisoa, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures ne veut pas perdre du temps. Il va entamer les négociations avec le Groupement des pétroliers de Madagascar, GPM, sur deux sujets délicats. La commande en carburant pour les mois à venir et les dettes croisées entre les deux parties. Sur ces arriérés de paiement, de part et d’autre, il n’est pas facile de trouver le juste équilibre.