GOUVERNEMENT – Le programme des ministres passé à la loupe

Le remaniement du gouvernement s’accompagne d’une nouvelle méthodologie de travail au sein de l’Exécutif. Un nouveau mode de fonctionnement qui découle d’une directive présidentielle.

Précision et transparence. Ce sont les mots d’ordre de la nouvelle méthodologie de travail du gouvernement. Un nouveau mode de fonctionnement qui consiste, pour chaque ministre, à présenter un plan de travail et une stratégie d’action détaillée. Un planning et un timing précis des actions à effectuer et des résultats attendus. Tout cela à présenter en conseil des ministres, mais surtout au grand public durant une émission hebdomadaire à la télévision nationale.

Cette directive a été donnée de vive voix par Andry Rajoelina, président de la République, à l’entame du premier conseil des ministres qui s’est tenu après le remaniement du gouvernement, hier, au palais d’Etat d’Iavoloha. A l’entendre, les ministres se relaieront, chaque semaine, sur le plateau de la TVM pour présenter le plan d’action de leur département respectif, sur une période de trois et six mois.

“Nous devons faire part en toute transparence à la population de ce que nous faisons, de ce que nous allons faire dans l’immédiat, à court terme, à moyen terme et à long terme”, soutient le Chef de l’Etat. Les huit nouveaux membres du gouvernement qui ont assisté à leur premier conseil des ministres, hier, ont été les premiers à se jeter dans le grand bain. Certes, il n’était pas question d’une émission spéciale à la TVM, mais à tour de rôle, ils ont présenté un grand oral devant le Président, le Premier ministre et leurs pairs, mais aussi au grand public.

Exemplarité

La première partie de la réunion de l’Exécutif d’hier, soit plus d’une heure et demie, a en effet été retransmise en direct à la TVM, sur les ondes de la Radio Mada­gasikara (RNM), et la page Facebook de la présidence de la République. La crispation perceptible dans la voix de quelques-uns des nouveaux ministres indique qu’il leur faut encore s’habituer à une obligation qu’implique leur nouvelle fonction. Celle de s’exprimer en public, devant les objectifs et les micros des médias.

L’émission zéro impromptue des interventions médiatiques à venir de chaque ministre, a aussi permis au Chef de l’Etat de faire quelques remarques et réajustement sur ce qu’il attend des sorties médiatiques des membres du gouvernement. C’est ainsi que Andry Rajoelina a souligné la nécessité de donner un timing précis sur la réalisation de chaque projet, que ce soit le début de la mise en œuvre, les résultats à mi-parcours et la pleine concrétisation. Il a notamment pris l’exemple des travaux d’urgence pour réhabiliter les infrastructures routières.

Aussi, s’agissant des travaux de réhabilitation des routes d’Antananarivo et des autres grandes villes du pays, le locataire d’Iavoloha a été clair. “Nous devons tout mettre en œuvre afin que les travaux soient faits pour le mois de juin. Nous sommes encore au mois de février. Nous avons assez de temps pour y parvenir”, déclare-t-il, en réponse aux prévisions d’action du nouveau ministre des Travaux publics.

Son allocution à l’entame du conseil des ministres d’hier a aussi été une occasion pour le président de la République de rappeler que chaque ministre a un devoir d’exemplarité et de réserve.