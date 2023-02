FOOTBALL – OPL – Ajesaia nouveau dauphin

Rebondissement. L’Aje­saia se relève après sa défaite contre l’Uscafoot en sixième journée. Le club de Bema­soandro s’est imposé hier sur le score de 3 à 1 contre l’Asa Diana, à Ambohidra­trimo, comptant pour la septième journée avancée de l’Orange Pro League. Après son succès d’hier, Ajesaia grimpe de deux marches et se hisse à la seconde place de la Conférence Nord, crédité de 11 points. Le club de Nosy-be, lanterne rouge du groupe, ouvre la marque dès l’entame de la rencontre, inscrit par Oelinot (7e). L’Ajesaia revient au score et égalise un partout juste avant la pause (44e). L’attaquant de l’équipe de Bongolava, Feno tue le match à quelques minutes du coup de sifflet final en réalisant un joli doublé. Il creuse l’écart à la 80e minute avant d’inscrire le but du KO sur pénalty (83e). Ajesaia reprend ainsi le fauteuil du Cosfa qui occupait la deuxième place après la sixième journée. Les Militaires rétrogradent d’une marche et se trouvent en troisième position, avec cinq matches joués. Par effet dominos, l’Usca­foot descend lui aussi à la quatrième place. Six autres rencontres de la septième journée auront lieu ce week-end. Le match entre 3FB Toliara et Disciples FC prévu se tenir dimanche au stade Maître Kira de Toliara est reporté ultérieurement.