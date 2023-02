ENSEIGNEMENT – Le curriculum de formation des enseignants réajusté

L’amélioration de la formation des enseignants et la révision ainsi que le réajustement font partie des actions effectuées au niveau de l’INFP depuis 2021. Le partenariat avec l’université étrangère UQTR a permis d’opérer des changements.

Grâce à un partenariat entre l’Université Québec de Trois Rivières (UQTR) et l’Institut national de formation pédagogique (INFP), des réajustements sur la formation des enseignants ont été effectués depuis l’année 2021 au niveau de l’institut. La cérémonie de clôture du partenariat a eu lieu hier à l’hôtel Ibis d’Ankorondrano. . Ce partenariat vise spécifiquement un appui technique à l’INFP pour permettre de mieux suivre et accompagner les régions dans la mise en œuvre de leurs plans de formation , de recentrer l’intervention de l’INFP sur les domaines clés de la formation des formateurs, de l’évaluation et la recherche pédagogique et de la bonne gouvernance, ainsi que du développement d’un curriculum de formation standard, des modules de formation de l’évaluation et la recherche pédagogique et enfin à la formation des enseignants et encadreurs pédagogiques.

« Dans le cadre du PAEB, l’appui technique à l’INFP a pour objectif de changer la manière d’enseigner à Madagascar, tant sur la pédagogie que sur la didactique, par la formation des enseignants et la décentralisation (…)», indique Noué Albertrand Randriamananjatovo, directeur de l’lNFP, lors de son discours.

Résultats

Ainsi, parmi les livrables du projet, les plans régionaux de formation ont été réajustés, ceci concerne principalement l’accompagnement des régions dans l’élaboration de leurs plans de formation. Parallèlement, le curriculum de formation est développé et réajusté, pour les enseignants, les encadreurs, les gestionnaires, les conseillers et les éducateurs au préscolaire. Par ailleurs, le cadre national d’accréditation de formation est validé et déployé. Ce qui implique la mise en place d’un système d’accréditation des institutions de formation.