CAMPUS UNIVERSITAIRE MAHAJANGA – Réunion tripartite pour une solution durable

Une rencontre tripartite s’est déroulée entre le gouverneur de Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et les représentants des Sojabe de la région Sofia, Bealananaet Analalava à Mahajanga ainsi que le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, mardi au bloc administratif d’Ampisikina. Elle fait suite aux violents affrontements entre étudiants qui ont dégénéré par l’incendie de plusieurs chambres au campus universitaire d’Ambondrona, dimanche. « Ces étudiants sont tous originaires de la région Sofia, mais quand ils vivent et étudient ici, ce sont aussi les enfants de Boeny et ils font partie des personnes sous ma responsabilité. Il n’est pas juste que nous permettons à nos enfants de se faire du mal voire de s’entretuer. Ils reflètent l’image de la jeune génération et seront les futurs leaders du pays. Nous devons connaitre le fond et la cause du problème car, chaque année, ce genre de situation se répète. Nous devons y trouver une solution durable pour arrêter les violences et la destruction des biens. Et pour le changement progressif de comportement et d’attitude des étudiants », souligne le gouverneur. Les Sojabe ont expliqué que les raisons possibles de ces comportements sont, entre autres, la vétusté et l’exigüité de leur résidence et leur dortoir. « Nous conseillons et exhortons toujours les nouveaux étudiants à terminer leurs études. Et d’éviter de commettre des bêtises de ce genre pour ne pas ternir l’image de leur région d’origine », déclare le représentant de Bealanana, le Pr Befeno, ancien recteur et doyen de l’Université de Mahajanga.