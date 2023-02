AMBALAVAO – Trois personnes meurent sous les gravats

Fragilisée par le cyclone, une maison s’est effondrée, hier, dans la ville d’Ambalavao-Tsienimparihy. Ses trois occupants retirés des décombres n’ont pas survécu.

Un accident navrant. Une femme âgée de 70 ans, son fils de 21 ans et sa petite-fille de 15 ans ont été ensevelis sous un amas de gravats, hier peu avant 8 heures du matin, à Ankofika, dans la ville d’Ambalavao-Tsienimparihy. Ils n’ont pas pu être sauvés.

Leur maison de briques et en toit de tuiles était déjà trop vieille et c’était visible. Leur entourage leur a donc conseillé de trouver un autre abri avant et pendant le cyclone Freddy. Persuadés, ils ont quitté leur foyer pour se loger chez un proche. Le vent et la pluie extrêmement violents ont certainement fragilisé la maison pendant la nuit. « Nous avons également vu que la fondation a été complètement trempée », raconte la police nationale.

Hier matin, tous les trois sont retournés dans leur habitation. Il semblait que les intempéries soient parties. Ils ont dû rentrer pour cuisiner leur petit-déjeuner, et la femme, pour préparer le linges car elle travaillait comme lavandière.

Personne ne sait ce qui s’est passé exactemenbt alors qu’ils étaient à l’intérieur, mais un crépitement a alerté le voisinage. Leur maison à étage s’est écroulée.

Bilan

Ils ont été piégés sous les gravats. Leurs voisins, aidés par les forces de l’ordre, se sont dépêchés de les déterrer et de les évacuer à l’hôpital. Malheureusement, ils n’ont pas survécu, asphyxiés. Leurs corps sans vie présentaient des traces de blessure, sûrement à cause de chocs qu’ils ont subis.

Ce triste évènement à Ambalavao alourdit le bilan sur les dégâts humains du cyclone et a porté le nombre de décès à quatre, selon les données provisoires du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, hier.

« Il fait beau en ce moment et le vent est plutôt calme. Néanmoins, Freddy a arraché les toits de quelques établissements dans des communes rurales du district. Par exemple, à Vohitraoka, celui du temple protestant s’est envolé. À Ambohimahamasy, trois écoles primaires publiques (EPP) et un collège d’enseignement général (CEG) ont respectivement perdu leur toiture. Trois EPP et un CEG à Miarinarivo, une EPP à Iaritsena et une autre à Sendrisoa avec le bureau du fokontany ont durement été frappés », rapporte la gendarmerie nationale.