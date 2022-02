Tennis – Les raquettes malgaches se perfectionnent à l’extérieur

En attendant les programmes de préparation venant de la Fédération malgache de tennis, les joueurs et joueuses malgaches les plus en vue du moment affutent leurs armes à l’extérieur.

Iriela Rajaobelina a rejoint la GUTS Tennis Academy de Potchefstrom en Afrique du Sud. Elle a pris l’avion avec Zarah Razafimahatratra qui a été invitée par la directrice de l’Académie Jeanna Schmidt en tant que joueuse et se formera dans le coaching même si pour l’instant elle n’a aucune référence dans ce domaine. Toky Ranaivo, en tant qu’universitaire en Californie continuera à coup sûr à se perfectionner tandis que Mialy Ranaivo en Caroline du Nord et Narindra Ranaivo à Nebraska continuent d’apprendre et s’investissent un peu plus sur leur discipline préférée.

En Afrique du sud, plusieurs stages d’entraineurs s’échelonnent au fils des années et plusieurs joueurs qui se reconvertissent en entraineurs comme Ando Rasolomalala, Njaka Randria- malala ou encore Jean Richard Randriamanantsoa ont pu en bénéficier.

En parallèle, Zarah Razafimahatratra a été inscrite par la Fédération malgache de tennis pour suivre un stage level 2 à Valence au mois de septembre. Ces projets sont l’aboutissement des échanges que l’ancien Dtn de la Fmt Dina Razafimahatratra a pu réaliser avec Jeanna Schmidt (sur le circuit international jeunes en Afrique) entraineur ITF Level 3, promotion 2019. Pour Miotisoa Rasendra, elle est en attente de confirmation de son visa sud africain car elle est prévue rejoindre cette académie. Miotisoa Rasendra partira le 26 février tandis que Hasina Ranaivo, le petit frère de Toky Ranaivo est déjà sur place depuis quelques semaines.

Espérons que ces sorties à l’extérieur de jeunes raquettes malgaches conduisent le tennis malgache à percer sur le circuit mondial.