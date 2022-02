Régularisation budgétaire – Les bailleurs de fonds intransigeants

Les partenaires techniques et financiers de Madagascar ne badinent pas quand il s’agit du respect de la discipline en matière de régularisation budgétaire des projets qu’ils financent. Des retards ont été notés dans ces régularisations.

Les textes qui encadrent les modalités d’ouverture de gestion et de régularisation des opérations sur les comptes de projet ouverts au niveau de la Banque Centrale de Madagascar exigent ce que les techniciens appellent la régularisation budgétaire des opérations. Cette règle s’applique aussi bien aux projets financés grâce aux emprunts extérieurs qu’aux dons.

Selon les explications fournies, la régularisation budgétaire est l’unique mécanisme à même de retracer ces opérations dans le budget de l’État. Le ministère de l’Économie et des Finances constate cependant que de nombreux projets font face à divers blocages dans l’accomplissement de ces opérations de régularisation budgétaire.

Raison pour laquelle ce département a décidé d’appuyer les responsables des projets dans la réalisation des opérations de régularisation budgétaire leur incombant et à mieux comprendre les dispositions fiscales sur les marchés publics. Cette initiative se décline depuis l’année dernière en formations sur « la régularisation budgétaire des opérations des projets sur financement extérieur et l’Impôt sur les Marchés Publics (IMP) ».

« Nous devons toujours nous rappeler que les fonds utilisés par les projets sont des fonds publics. Le MEF est aussi sensible aux difficultés rencontrées par les responsables dans l’accomplissement de la régularisation. Ce qui justifie son initiative d’accompagnement », a-t-on indiqué.

Les formations ont pour premier objectif de faire en sorte que les principaux acteurs de ces projets maitrisent les principes de base des finances publiques et des règles de la comptabilité publique. De même, elles comptent résoudre les problèmes pratiques récurrents relatifs à l’application de l’IMP sur les projets financés par des fonds d’origine extérieure, notamment la confusion entre la convention de financement et celle de l’exécution.

Gestion optimisée

Plusieurs séances de travail portant sur la régularisation budgétaire ont déjà été organisées. Les participants sont composés des principales parties prenantes dont les comptables publics, les représentants des projets et des ministères de tutelle techniques. Les intervenants principaux sont issus de la Direction de la Comptabilité Publique et de la Direction Générale des Impôts. Des représentants de la Direction Générale du Contrôle Financier, de la Direction du Budget, de la Commission Nationale des Marchés et de la Direction de la Dette Publique y interviennent également.

Outre la problématique de la régularisation budgétaire pour les projets financés par les bailleurs de fonds, le MEF s’attelle également à mieux préparer les acteurs concernés par l’exécution du budget de l’année en cours. Dans ce cadre, la direction administrative et financière (DAF) auprès du secrétariat général du ministère vient d’organiser une séance de formation se rapportant à la circulaire d’exécution budgétaire relative à la Loi de Finances Initiale (LFI) au titre de l’année 2022. Les acteurs budgétaires du MEF, entre autres les PRMPs, les gestionnaires d’activités, les ordonnateurs secondaires, en sont les principaux bénéficiaires.

La séance de formation et d’échanges a pour but d’informer des nouvelles dispositions de la nouvelle LFI. À travers cette initiative, les responsables au niveau de la DAF accompagnent ces acteurs budgétaires pour une amélioration de l’exécution du budget et pour une gestion optimisée des finances publiques. « Une meilleure gestion qui va contribuer à réaliser les objectifs définis dans la Politique Générale de l’État », a-t-on soutenu.

Parmi les thèmes traités figurent l’exécution du budget, les établissements publics, l’impression administrative, le contrôle financier, les opérations au niveau du Trésor Public, la gestion du patrimoine, la gestion de la solde du budget général et des budgets annexes, les opérations avec le secteur privé, ainsi que les dispositions fiscales et douanières. Ont été également présentées des références des textes législatives et réglementaires.

À avoir que la LFI 2022 table sur un déficit budgétaire limité à -5,7 % du PIB, et le taux de pression fiscale nette à 11,7 %. Les dépenses totales seraient de 20,2 % du PIB, dont des dépenses courantes de 11,0 % du PIB et des dépenses d’investissement de 9,2 % du PIB. L’Etat prévoit l’émission de 198,6 milliards d’ariary de nouveaux titres publics. De plus, il envisage d’utiliser l’allocation de DTS du FMI à hauteur de 1 100,0 milliards d’ariary pour financer la relance économique. Pour le financement extérieur, 2 498,0 milliards d’ariary de prêts et aides budgétaires sont attendus.