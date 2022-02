Radio France Madagascar – Fela Razafiarison à l’antenne pour le « Rendez-vous francophone »

Une des piliers de l’incontournable Compagnie Miangaly Théâtre, elle a contribué à l’émergence du théâtre contemporain sur la scène culturelle nationale ces dernières années. À ses côtés une génération de comédiens et comédiennes prône comme elle les valeurs artistiques et salutaires de cet art. Fela Razafiarison sera l’invitée de l’émission «Rendez-vous francophone» sur la station Radio France Madagascar (RFM) ce soir à 20h50. Une émission d’échanges culturels durant laquelle elle reviendra sur son parcours, mais également ses projets.

Forte d’une générosité, mais également d’une humilité propre à elle-même, des qualités qu’elle tient d’ailleurs de son mentor, l’illustre femme de théâtre et metteur en scène émérite Christiane Ramanantsoa, elle inspire tous ceux qui comme elle souhaitent promouvoir leur passion. Fela Razafiarison est comédienne de théâtre depuis plus de 20 ans maintenant, mais également metteur en scène et directrice d’acteurs talentueuse.

En bon comédienne de théâtre, mais aussi en tant qu’ artiste à la créativité foisonnante, Fela Razafiarison est une artiste en constant mouvement. De Madagascar à la région océan Indien, en passant par le continent africain, mais aussi dans l’Hexagone et un peu partout en Europe, elle brille par son amour pour le théâtre.