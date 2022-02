Plaidoyer bis pour les Enseignants

Le 17 juin 2021, je portais un plaidoyer en faveur des «Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignants de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique». Mais, le plaidoyer pour les Enseignants, tous les Enseignants, doit s’étendre à la plus humble «maîtresse d’école» comme au plus modeste instituteur. Finalement, aucun doctorat ne serait délivré si l’impétrant n’avait pas bénéficié d’un tuteur bienveillant lors de ses plus jeunes années scolaires ou de pré-scolaire.

L’État malgache a mal à sa Fonction Publique et la société malgache est en train de commettre une faute historique à l’encontre du corps enseignant, que son déclassement social expose aux rodomontades d’individus qui n’ont que l’affirmation péremptoire de leur titre de ceci ou de cela comme carte de visite de savoir-vivre.

Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, diton. Peut-être. Mais, plus sûrement, ce sont encore les Enseignants qui inculquent aux tout-petits les principes de l’éducation civique. C’était sous les auspices de ces Enseignants du primaire que nous avions tous appris à socialiser avec nos congénères d’âge. Il est simplement regrettable que nous oublions certains fondamentaux du vivre ensemble en grandissant : ici, la société corrode éventuellement ; là, le pouvoir corrompt absolument.

La Ministre de l’Éducation nationale Sahondrarimalala Marie Michelle a heureusement pris la défense d’un Enseignant («tsy maintsy arovana izy») en prenant soin de rappeler la dette que nous devons tous au corps enseignant : «ny Mpampianatra no naha toy izao ahy, anao, antsika» (Ce sont les Enseignants qui ont fait ce que je suis, ce que vous êtes, ce que nous sommes).

La dignité de nos Enseignants commence par une revalorisation de leur salaire dans la nomenclature nationale des rémunérations. En laissant se perpétuer la «dépréciation» sociale des Enseignants, notre «fiaraha-monina» autorise des nababs ignorants à regarder avec condescendance les Sachants prolétarisés au sein d’une classe moyenne en voie de disparition. Mpampianatra, Maître, «Senseï» : plaidoyer pour celles et ceux dont le partage du savoir et la transmission de la connaissance est un sacerdoce de salut public.

Post-Scriptum : La Norvège, qui appuie la construction scolaire depuis 2002, nous a octroyé un million de dollars pour la réhabilitation et la reconstruction des écoles les plus touchées par le cyclone Batsiraï : 2657 salles de classe auraient été détruites, privant 158.000 élèves de cours. En vingt ans, la coopération norvégienne, articulée avec l’approche HIMO (haute intensité de main d’oeuvre) de l’OIT (organisation internationale du travail, revendique la réalisation de 1685 salles de classe équipées, de 102 réfectoires pour la cantine scolaire et la livraison de 27.094 tables-bancs.