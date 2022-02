Musique – Ludysoa et Nathan à la conquête de l’Eurovision

Après leur passage remarqué dans le télé-crochet « The Voice », Ludysoa et Nathan s’apprêtent à vivre une nouvelle aventure musicale encore plus grandiose en allant cette fois conquérir le toit de l’Europe grâce à la scène de l’Eurovision.

S ANS doute l’une des plus prestigieuses compétitions musicales en Europe, tout en étant une plateforme de découverte de talents exceptionnelle. L’Eurovision charme, surprend et émeut plus d’une fois des millions de téléspectateurs à chacune de ses éditions. Voici maintenant plus de six décennies et demie que cet événement unique en son genre éblouit par sa grandeur, tout en affichant l’éclectisme musical de la scène européenne. Entre la grâce, la poésie, mais surtout l’audace et l’excentricité des artistes européens de tous âges, mais aussi de tous horizons, l’Eurovision apporte également une grande visibilité à leur talent et leur créativité. Nombreux sont ceux et celles qui s’y sont distingués.

Voici donc que c’est avec ce même panache et cette énergie qui leur ont permis de se faire remarquer dans le cadre du télé-crochet « The Voice » il y a deux ans, que les deux jeunes malgaches Ludysoa et Nathan s’apprêtent à marquer l’histoire en allant cette fois conquérir la scène de l’Euro vision. Le duo se redécouvre avec son nom de scène, « Soa » en clin d’œil à ses racines malgaches et compte déjà parmi les finalistes de la sélection française pour participer à ce prestigieux événement qu’est l’Eurovision.

Une grande première

Décidément, le télécrochet « The Voice » s’affirme comme un véritable tremplin pour tous les jeunes talents malgaches résidents dans l’Hexagone, leur permettant à chaque fois de marquer les esprits par leur musicalité. Après le sacre de Margherita Davico l’année dernière, voici donc que le duo Soa, formé par Ludysoa et Nathan voit encore plus grand. Comme le veut la tradition de l’Eurovision depuis sa création en 1956, le duo aura à y chanter une chanson exclusive de sa part tout en y assurant une performance tout aussi inédite.

Cependant, Ludysoa et Nathan auront encore fort à faire avant de rejoindre l’Italie pour les 10 et 12 mai, avant de se faire une place dans la grande finale de l’Eurovision le 14 mai. Le fait est que Soa devra encore défendre son titre intitulé « Seule », dont ils en sont auteurs et compositeurs. Née de la fusion de la pop-rock et rap, ce titre parle des moments de solitude que l’on peut tous traverser, mais en scandant toujours un message d’espoir et de solidarité. Ils sont douze candidats en lice pour représenter la France donc, lors de la 66ème édition de l’Eurovision en Italie. Ces derniers seront départagés ce 5 mars à l’occasion d’une grande soirée présentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini sur France 2, durant laquelle le public sera aussi invité à voter. Un duo dont le talent a été entre autres adoubé par Pascal Obispo ou encore Amel Bent, Soa formé par Ludysoa et Nathan est promis à une carrière épanouissante sur la scène européenne.