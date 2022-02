Consommation – Réouverture de Tsena Mora à Haute Matsiatra

Mieux vaut tard que jamais. Le président de la République, Andry Rajoelina a annoncé la réouverture des Tsena Mora dans toute l’Île au début de ce mois. Une action sociale ayant comme objectif d’alléger les difficultés de la population, notamment les familles nécessiteuses. Même un peu tardifs, les Tsena Mora dans la région de Haute Matsiatra, plus précisément à Fianarantsoa, ont rouvert leurs portes depuis vendredi et se sont poursuivis hier.

Le nombre de districts bénéficiaires de Tsena Mora ne cesse ainsi d’augmenter. Sept fokontany dans la ville de Fianarantsoa recevant 1,5 tonne de riz Tsinjo chacun. « Les 10,5 tonnes de riz Tsinjo distribuées sur les marchés ont été vendues. Ouvert à raison de deux fois par semaine, la prochaine vente de vary tsinjo à 1000 Ar le kilo se tiendra le jeudi 24 février prochain», a indiqué le directeur régional de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation de la Haute Matsiatra.

En revanche, face au passage du cyclon Emanati, diverses mesures ont été prises par les responsables de Tsena Mora. Plusieurs régions et districts ont dû suspendre l’ouverture des marchés, jusqu’à nouvel ordre, notamment dans le Sud-Est , Farafangana et Vangaindrano. Il en va de même pour Atsinanana, Vatovavy et Fitovinany.

Outre le Tsena Mora, et toujours dans le cadre de réguler le prix du riz sur les marchés, le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) continue le ravitaillement de Vary Tsinjo au sein de nombreux districts. Lors de son périple sur l’axe sud, le ministre Edgard Razafindravahy, a profité de l’occasion d’approvisionner en Vary tsinjo vendu à 500 Ar à 600 Ar le kapoaka les régions et districts qu’il a visités.