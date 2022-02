Blanchiment des bovins – Quinze individus mis en prison

Un réseau trempant dans une affaire de blanchiment des bœufs volés a récemment été démasqué par le capitaine Dinah Frédéric et ses gendarmes de la compagnie d’Ambatolampy. Ses quinze membres ont été traduits devant le parquet et jetés en prison, lundi.

Les gendarmes ont travaillé sur des renseignements qui ont abouti à une arrestation massive. Parmi les principaux suspects, sept viennent de la commune rurale de Manalalondo, dans l’Itasy. Ils volent des zébus et les conduisent vers l’Est. Leurs poursuivants ont perdu leurs traces en abordant la montagne d’Ankaratra qui est aussi rocailleuse que forestière.

Sept autres vivent à Ambatondrakalavao et ses environs, dans le district d’Ambatolampy. Ils reçoivent les bestiaux et les dispersent pour que les poursuivants les perdent complètement et rentrent bredouilles.

Puis, le dernier rassemble et garde les bêtes en attendant la préparation de leurs fiches individuelles réglementaires. La gendarmerie du Vakinankaratra et la Justice renforcent la lutte pour éradiquer ce type de blanchiment qui mine le milieu rural.