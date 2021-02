Météo – Un cyclone attendu dans le Nord

Des cellules pluvio-orageuses persistent dans le Nord du pays et ce, à cause de la zone de convergence intertropicale (ZCIT). Les conditions météorologiques pourraient être capricieuses tout au long de la semaine, principalement dans le Nord et le Nord-Ouest. « Les régions Sava, Diana, Analanjirofo seront arrosées par la pluie apportée par l’amas de nuage qui pourrait se transformer en un cyclone. La population est invitée à suivre de près les informa tions sur la prochaine évolution de la zone », indique un prévisionniste.

Pour l’instant, la ZCIT est actuellement sous haute surveillance compte tenu d’une éventualité de cyclogenèse à longue échéance. «Les averses orageuses seront donc de plus en plus présentes dans le Nord et le Nord-Ouest du pays. L’amas de nuage se situant dans la partie Nord de Madagascar continue de se former. Avec une faible puissance, il pourrait ne se former que vers la fin de cette semaine. « Le risque de cyclogenèse est encore faible sur les Hautes terres, les activités orageuses seront, par ailleurs, attendues sur la partie centrale et la partie Sud vers la deuxième partie de la semaine », enchaîne le prévisionniste. Jusque-là, les précipitations ne dépassent pas le seuil de la vigilance forte pluie, pourtant les habitants sont appelés à se préparer à l’avance. « Les cellules pluvio-orageuses qui couvriront la partie Nord du pays s’étendront sur les Hautes terres à partir de mercredi ou jeudi », indique le prévisionniste.