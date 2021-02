Manif universitaire – Activités pédagogiques suspendues hier

Les forces de l’ordre ont veillé hier matin, près du campus d’Ambondrona, à Mahajanga, du fait de la manifestation des étudiants qui ont rendu hommage à leur camarade décédé lors de la grève de vendredi à l’université de Barikadimy à Toamasina. Des éléments de l’EMMO véhiculés ont été aperçus, très tôt, à quelques centaines de mètres de la cité ainsi que sur la route menant au campus. Les activités pédagogiques ont été suspendues toute la journée pour marquer leur deuil.

La rumeur sur une éventuelle manifestation des étudiants, prévue hier, s’est répandue à Mahajanga, mais finalement ils ont opté pour un point de presse. Les étudiants ont aussi exigé le paiement de quatre mois de bourse et non plus un mois, comme il a été convenu vendredi avec l’émissaire de la présidence de la République et le président du comité intérimaire. Normalement le paiement de ce premier mois de bourse est prévu ce mardi 23 février, et le calendrier est déjà sorti.

« Nous ne sommes pas satisfaits de la proposition de paiement d’un mois de bourse. Au minimum, trois mensualités sont nécessaires. Les responsables devront trouver une solution. De plus, nous exigeons que les différents problèmes au sein des Instituts soient dénoués très vite. Il en est de même de la réhabilitation des cités universitaires et dortoirs en cette période de pluie. Nous demandons enfin à ce qu’une enquête soit faite sur la mort de notre camarade à Toamasina », déclare leur porte-parole.