TRANSPORT AÉRIEN – Un avion de Madagascar Airlines foudroyé à La Réunion

Des perturbations dans l’air. Les vols domestiques de Madagascar Airlines ont été chamboulés hier. Des aménagements imposés suite à un cas assez rare. L’un de ses appareils qui avait assuré le vol Antananarivo – La Réunion a été frappé par la foudre. L’incident est survenu lors de l’atterrissage sur la piste de l’aéroport Roland Garros, précise la compagnie qui rapporte « un impact technique sur l’appareil ». Celui-ci ne pouvant revenir que ce dimanche, une réorganisation des vols domestiques a dû être mise en place. Ainsi, les vols entre Antananarivo- Morondava, Morondava Antananarivo et Antananarivo-Tolagnaro et Tolagnaro-Antananarivo sont annulés. D’autres vols sont modifiés ou avancés à en croire le communiqué de la compagnie. Sept vols ont connu cette perturbation reliant principalement des villes touristiques comme Sainte Marie, Nosy Be ou encore d’autres villes comme Toamasina ou encore Mahajanga. Madagascar Airlines rappelle dans son communiqué l’importance qu’elle accorde à la sécurité de ses passagers.