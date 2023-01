SINISTRES – Aides humanitaires d’urgence du Sultanat d’Oman

À l’appel du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes BNGRC, le Sultanat d’Oman a effectué l’expédition en urgence, par avion-cargo spécial, d’une aide humanitaire à Madagascar destinée à faire face aux conséquences des intempéries de la saison cyclonique qui débute. Avec le support du ministère des Affaires étrangères malgache (MAE) en coordination avec le Consulat du Sultanat d’Oman à Antananarivo, les dons comprenant 7 tonnes de médicaments et 25 tonnes de nourriture (riz, farine, huile, sucre) ont été remis directement au BNGRC à l’Aéroport de la BANI Ivato le dimanche 22 janvier après-midi. Une délégation Omanaise composée de M. Mohammed Hamood Said Al-Zahli, CEO de l’Oman Charitable Organization, M. Zahir Sulaiman Najeem Al Abri, Directeur Général du Bureau d’Aides auprès du ministère des Affaires étrangères omanais, et M. Nasar Khalifa Ali Al-Kuthairi, Directeur du Département des Relations Publiques, Communication et Médias omanais s’est rendue expressément sur place afin de remettre cette aide humanitaire d’urgence en main propre et exprimer ainsi la solidarité du Sultanat d’Oman au peuple Malagasy et à ses autorités. « Nous répondons avec le cœur à l’appel du BNGRC et nous remercions sincèrement le ministère des Affaires étrangères Malagasy pour son intervention qui a permis l’acheminement rapide jusqu’à Madagascar de cette aide humanitaire destinées aux populations les plus vulnérables victimes chaque année des intempéries » Hassanein Hiridjee, Consul honoraire du Sultanat d’Oman à Antananarivo