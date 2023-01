RUGBY- AFRICA WOMEN’S CUP – Malagasy Rugby cherche de nouveaux talents

Plusieurs grands rendez-vous attendent le rugby Malagasy : l’Africa Women’s Cup, la qualification à la Coupe du monde, les JIOI de 2023 et les Seven series.

La préparation démarre ce jour. La première prise en main des futures pensionnaires de l’équipe nationale Makis de Madagascar du rugby à VII et du rugby à XV dame s’est faite, samedi, à la Maison du rugby au stade d’Andohatapenaka. Plus de cinquante rugbywomen des habituées pour la plupart, ont été présentes avec quelques nouveaux visages pour relever le défi. En préparant les grands rendez-vous de l’année 2023, Malagasy Rugby veut marquer un grand coup comme à son habitude et met la barre très haute en se fixant comme objectif de qualifier l’équipe nationale (à VII et à XV) au niveau continental.Le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Andrianorosoa, a mis en avant que «l’année 2023 sera une année très chargée pour le rugby malgache, tant en rugby à VII qu’en rugby à XV. Nous avons procédé ce jour (samedi) la première prise en main des joueuses pour leur expliquer le comment et le pourquoi de ce regroupement. Nous leur avons précisé les objectifs à atteindre cette année».

Et le DTN de continuer : «Nous avons appelé des joueuses expérimentées et de nouveaux talents pour être prêt le jour J. L’échéance le plus proche sera «le World series challenge» de Cape Town qui se déroulera à partir du 20 avril. Et cela se prépare avec du sérieux. Dans les Jeux des iles de l’océan Indien, trois médailles d’or sont mises en jeu et elles ne doivent pas échapper aux Malgaches. Cette année, Madagascar compte aussi participer à l’Africa Women’s Cup. C’est pourquoi nous avons appelé les plus de joueuses possibles qui excellent à leurs postes respectifs, d’autant plus qu’il faut, dès maintenant, penser à la préparation de la relève. »

Programme très chargé

Toujours selon le DTN, dans l’objectif d’héberger à Madagascar les compétitions féminines de la Coupe d’Afrique (l’aval de Rugby Afrique est déjà acquis) et de gagner la qualification à la Coupe du Monde de 2025, «Madagascar doit présenter une équipe nationale capable d’affronter toutes les équipes africaines et faire tout pour obtenir de bons résultats. Car jouer à la maison est toujours un avantage dont il faut profiter au maximum», conclut-il.

Le rugby à VII féminin jouera le World series du 20 au 30 avril. La préparation et la qualification à la Coupe du Monde de rugby à VII se poursuivra au mois de mai et la compétition des JIOI de 2023 n’est pas à négliger non plus.