ROUTES NATIONALES – La réhabilitation de RN6 entre Ambondromamy et Ambanja enclenchée

Le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon de la RN6 entre Ambondro-mamy et Ambanja a été effectué vers la fin de la semaine dernière. “ La plupart des infrastructures routières comme les routes nationales est vétuste et n’est plus proportionnelle avec le nombre de véhicules et les poids lourds qui y circulent. Actuellement, on détecte les points noirs afin de pouvoir apporter les travaux de réhabilitation adéquats”, indique Jerry Hatrefindrazana, le ministre des Travaux publics, lors du lancement des travaux de réhabilitation d’une portion de la RN6. Les travaux seront accelérés afin de pouvoir assurer le plus rapidement possible la circulation des véhicules sur ce tronçon. Cette portion de route mesure à peu près de 460km entre Ambondromamy à Ambanja. Les travaux ont été suspendus suite au passage du cyclone, ils vont reprendre sous peu. “ La reprise est prévue pour demain ou après-demain. Nous avons donné des instructions à l’entreprise en charge des travaux. L’inspection des nids-de-poule est nécessaire afin de préparer les matériels adéquats aux travaux à effectuer ”, enchaîne le ministre. Le travaux de réhabilitation dureront jusqu’à huit mois. L’entreprise ISO Construction sera en charge des travaux. Le respect des qualités et des normes de construction en vigueur a été insisté par le ministre lors du lancement.