RN4 TANAMBAO-ANDRANOLAVA – La circulation coupée à cause des radiers submergés

Les différents districts de la région Boeny n’ont pas échappé aux caprices du cyclone Cheneso, depuis vendredi. La circulation est coupée sur la Route nationale 4 en direction de la capitale, entre Tanambao et Andrano­lava dans le district de Maro­voay, depuis samedi soir. Les deux radiers au PK 466 sont recouverts d’eau et empêchent le déplacement des véhicules, surtout des taxis-brousse et des voitures particulières. Les eaux ont submergé la route nationale pendant plusieurs heures en raison des fortes pluies. Seuls huit taxis-brousses qui ont quitté la capitale samedi vers 16 heures, sont arrivés vers 11 heures hier matin. Le reste est arrivé plus tard. « Ils ont pu passer car le niveau de l’eau sur les radiers était encore praticable. On ne peut rien faire dans cette situation, sauf attendre que qu’il baisse. D’autres se sont risqués à passer, ils ont fait pousser leurs véhicules pour éviter de mettre le moteur en marche», explique le coordonnateur régional de l’Agence des transports terrestres de Mahajanga, Toky Rahaingo. Plusieurs gros véhicules étaient bloqués sur place jusqu’à hier. L’approvisionne­ment en produits de première nécessité, légumes et fruits ainsi que d’autres produits et marchandises pour les grandes surfaces et les principaux marchés de Mahajanga, est compromis depuis hier.