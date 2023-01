Que d’eau, que d’eau !

« Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Ces vers de Verlaine, parmi les joyaux qui ont contribué au scintillement de son recueil Romances sans paroles, servent désormais de paroles des chants sombres qui sortent des cœurs qui ont vu toute la misère de leur époque et de leur société se mirer dans toute cette eau que les pluies de ces derniers jours nous ont apportée. Si les gémissements des victimes du cyclone ont atteint la partie compassionnelle de l’âme, l’activité de la pensée, quasi-permanente chez l’homme, peut nous emporter encore vers le constat du déploiement constant du côté obscur, sous l’emprise d’une terrible nuit, de nos contemporains et qui, par ricochet, a été reflété par cette invasion liquide qui a gâté ces trois derniers jours.

Présent dans presque toutes les zones géographiques, des Mésopotamiens au Moyen-Orient jusqu’aux Aztèques du continent américain sans oublier bien sûr le monde hébraïque, le déluge mythique était, dit-on, l’instrument de la colère divine dont les foudres se sont abattues sur la corruption humaine dont la saleté nécessitait un nettoyage des plus radicaux pour sauver le monde de la perversion qui a empoisonné une terre recouverte par l’impureté. La puissance de l’eau, d’instrument de destruction massive, s’est amenuisée pour n’être « plus » qu’une « simple » arme de la vengeance de la nature, en permanence détruite par la folie de grandeur humaine. La terre ne fait alors qu’infliger à son plus grand tortionnaire des punitions qui sont à la mesure des blessures qu’elle n’arrête pas de subir.

Depuis qu’une épidémie de désenchantement a atteint les écosystèmes qui étaient jadis vénérés voire déifiés, la mégalomanie humaine a fait ployer la nature, l’a mise à genou pour la soumettre à nos caprices. C’est ainsi qu’on a chassé l’eau des plaines à coup de remblais. Comment alors ne pas comprendre qu’elle veut revenir dans son lieu naturel qui lui a été spolié pour faire pousser les fruits des passions destructrices. Les éléments ainsi maltraités ripostent et apportent des inondations comme Poséidon qui a aussi usé de son pouvoir pour faire déchainer le monde océanique sur Ulysse, coupable d’avoir aveuglé le cyclope Polyphème, fils du dieu des mers. Et les eaux font alors remonter à la surface toutes les pourritures et immondices, visages de la dèche culture qui libère alors son odeur nauséabonde, intoxiquée par l’indiscipline et le manque d’hygiène.

L’eau qui tombe est sans doute l’un des plus précieux et inestimables cadeaux que la nature peut encore nous prodiguer. Mais comme on l’a martyrisée, sacrifiée sur l’autel de l’hubris, lui en voudra-t-on si ce don irremplaçable nous arrive souvent frelaté, altéré par sa capacité à apporter les inondations ou les éboulements ?