PRÉVENTION D’INONDATION – Travaux de curage de canal du côté d’Andravoahangy

L’Apipa avait entamé le curage d’un canal souterrain de 600 m à Andravoahangy vers la fin de la semaine. L’objectit est de pouvoir assurer l’évacuation de l’eau en cette saison de pluies surtout pour Andravoahangy, qui est en proie à la stagnation de l’eau et même la montée des eaux. L’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa) a donc procédé au curage du canal. Après avoir parlé avec la Commune Urbaine d’Antananarivo sur une éventuelle collaboration, ces travaux ont été menés à termes dans la rue Ramanankasina sous la houlette de l’Apipa, rattachée au ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers. “Nous avons accepté de prêter main forte à la CUA en cette période de pluies. Il est à remarquer que ce canal n’a pas été curé depuis plus de 20 ans”, indique Tojo Andry Tiana Rafidimanantsoa, directeur général de l’Apipa. L’amélioration de l’évacuation d’eau est le resultat escompté à la suite de ces travaux. Outre ce canal à Andravoahangy, le curage de la chambre à sable à Behoririka et des travaux à Ilanivato sont également prévus.