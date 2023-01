ONE DISTRICT, ONE FACTORY – La miellerie d’ambositra marque le début d’une révolution industrielle par la base

L’Installation de la miellerie d’Ambositra inaugure la mise en place de 75 unités industrielles dans tous les districts à travers le pays. Un moment historique qui augure des changements majeurs en matière de développement et d’industrialisation à Madagascar.

discours du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, lors de la réception officielle de la miellerie d’Ambositra

Le Velirano du Président de la République de doter chaque district d’une industrie, One district one factory, (ODOF) se concrétise dans la région Amoron’i Mania avec l’installation de cette miellerie. Aujourd’hui, je peux annoncer officiellement que 75 unités industrielles sont arrivées à Madagascar. Ces unités seront distribuées sur l’ensemble du territoire, et vont transformer fruits, tomates, grains secs, maniocs et cannes à sucre, … pour permettre un véritable développement par la base. – Créer des industries proches des communautés, c’est améliorer le revenu et les conditions de vie des paysans et des coopératives. Nous avons installé une usine aujourd’hui mais une dizaine d’autres verront le jour demain. C’est le concept même d’une pépinière industrielle. Ces petites industries issues des pépinières, permettront de subvenir aux besoins des communautés locales. Les grandes entreprises industrielles de leur côté vont assurer la production des Produits de Première Nécessité (PPN) à grande échelle tels que le sucre et le ciment. À terme, tout cela contribuera à réduire notre dépendance aux importations. – L’État a financé ce projet ODOF uniquement sur fonds propre, ce qui marque la volonté du Président. De mon côté, j’ai été attentif et exigeant dans le contrôle des unités, celles qui n’ont pas rempli les conditions ont dû être retournées et remplacées par le fournisseur. – Sérieux et rigueur sont les mots d’ordre dans la gestion de ces unités. Voilà pourquoi un appel à projet a été lancé aux porteurs de projets qui souhaitent gérer ces unités industrielles. Un comité sélectionnera ceux qui sont prêts à ouvrer pour la réussite du projet et pour l’intérêt des communautés locales. – J’annonce ici que le ministère ne s’arrêtera que lorsque tous les districts du pays auront leurs industries. – Le Président a promis ces unités, aujourd’hui elles sont arrivées. L’espoir est permis, même si beaucoup reste encore à faire. Nous allons poursuivre nos efforts. – Je réitère ici l’appel à tous mes concitoyens pour se donner la main et œuvrer ensemble dans ce projet ODOF.