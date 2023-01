NOUVEL AN CHINOIS – Le lapin veillera sur l’année 2023

Le lapin a été annoncé comme l’animal protecteur et porteur de chance de l’année 2023 des Chinois lors de la célébration de leur nouvel an qui s’est tenu au parvis Analakely samedi dernier.

Tout a un sens dans la culture chinoise. Chaque nouvel an est symbolisé par un animal protecteur. Cette année sera l’année du lapin après celle du tigre en 2021. Ce sera également une année porteuse d’espoir, de prospérité, de paix et de longévité. L’année chinoise commence le premier jour du premier mois du calendrier traditionnel chinois ou

«calendrier lunaire». Pour cette fois-ci, elle a débuté le 22 janvier 2023 pour se terminer le 9 février 2024. Cette fête mémorable a été célébrée à l’avance dans la ville des mille au Parvis Analakely samedi dernier. «Historiquement, la célébration du nouvel an chinois ou fête du printemps vient d’un conte qui parlait d’un animal qui arrivait pour ravager les personnes qui dormaient dans la veille de la nouvelle année. C’est à l’issue de ce mythe que les chinois ont commencé à faire un réveillon en famille autour d’un dîner et d’un feu qui signifie la lumière pour le nouvel an. Ils utilisent les pétards ainsi que le tambour comme moyen pour chasser le mauvais esprit et l’animal ravageur» explique Sylvianna Chue Noe, professeur auprès de l’institut Confucius de l’université d’Antananarivo.

Démonstration culturelle

À l’occasion de ce nouvel an, quelques aspects de la culture chinoise ont été partagés aux tananariviens à travers des démonstrations artistiques, notamment la calligraphie chinoise, le découpage et les nœuds chinois ainsi que les danses traditionnelles comme la danse du dragon et celle du lion. «Le lion chasse les esprits maléfiques et le dragon marque la longévité vu sa longueur» ajoute-t-elle. Aussi, le repas mangé durant la célébration doit être difficile à préparer et inhabituel comme le poisson qui symbolise l’abondance, le poulet qui signifie une famille, ainsi que la demi-lune porteuse de richesse. La couleur rouge aussi dominante. Elle porte également bonheur.