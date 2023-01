MÉTÉOROLOGIE – 39 degrés Celsius à Toliara

La chaleur frappe fort dans la région Atsimo Andrefana. Hier, la température affiche 39 degrés Celsius entre 10h et 16 h pour ne redescendre à 34 degrés Celsius que vers 17h30. Le soleil ne s’est couché que vers 20h. Depuis une semaine, alors que le reste du pays reçoit de fortes précipitations avec le passage du cyclone Cheneso, Toliara et ses environs vivent sous un soleil extrême. Des vents accompagnent souvent cette forte chaleur sans pour autant donner de gouttes de pluies. Cette forte augmentation de la température est enregistrée depuis près d’une semaine avec une moyenne de 36-37degrés Celsius. Il est quasi-impossible de circuler entre midi et 14h où la chaleur est à son summum. Même les tireurs de cyclo-pousse de Toliara refusent de bouger tellement faire le moindre effort semble accroître la température du corps. Les voitures cherchent de l’ombre sous les arbres ou des abris afin de ne pas attirer la chaleur vers l’acier qui les compose en grande partie, et pour ne pas risquer de se faire exploser le pare-brise. Même les carreaux dans les maisons, les poignées de porte, les canapés en cuir absorbent de la chaleur. « Je prends une douche ne serait-ce que juste passer sous l’eau à chaque fois que je le peux. Cela adoucit un tant soit peu la chaleur ressentie » raconte une mère de famille habitant le quartier de Tanambao. Le recours aux boissons fraîches est aussi très prisé par les habitants de Toliara. Les coupures intempestives de l’électricité de la Jirama aggravent encore plus la difficulté à vivre sous la chaleur. Une forte température a été enregistrée en 2020 dans la partie sud du pays où il atteignait 49 degrés Celsius à Ranohira, région Ihorombe et 45degrés Celsius à Tsihombe, région Androy. M. S.