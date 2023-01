HANDBALL-IHF CHALLENGE – Madagascar cinquième sur six pays participants

Coupe de fair-play en consolation. Les jeunes Akio de Madagascar ont bouclé l’IHF Trophy Continental qui a pris fin vendredi, au Congo-Brazzaville par une quatrième défaite le vendredi 20 janvier. Les jeunes handballeurs malgaches se sont inclinés sur le score de 32-51 devant les jeunes Guinéens au Gymnase Nicole Oba.

Un bilan de quatre défaites et une victoire met Madagascar à la cinquième place du classement général sur les six pays engagés, mais la coupe du fair-play a été attribuée aux jeunes handballeurs malgaches. Battus par le Rwanda sur le score de 29-50 au premier jour, défait par le Nigéria sur le score de 30-51, puis s’inclinant sur le score de 19-43 devant le pays hôte, le Congo, les jeunes handballeurs malgaches ont réussi à battre les joueurs du Zimbabwe sur le score de 38-30, avant de sombrer de nouveau (32-51) face aux Guinéens.

Dans la catégorie junior, la Guinée et le Nigeria sont à égalité de huit points après que la Guinée a battu Madagascar (51-32) et que le Nigeria a battu le Congo (37-18) vendredi. Mais les Guinéens ont remporté le titre, puisqu’ils ont précédemment battu le Nigeria en confrontation directe (28-26). Le Rwanda qui a battu le Zimbabwe (74-17) lors de la dernière journée, a terminé troisième devant son hôte, le Congo, grâce à une victoire durant leur face à face.

La Guinée qui a survolé dans la catégorie junior (U20) est qualifiée pour la phase intercontinentale du Trophée IHF junior intercontinentale qui se déroulera au Costa Rica au mois de mars. Le jeune gardien de l’Akio de Madagascar, Ny Aina Herinandrasana, a expliqué que «tous nos adversaires sont costauds physiquement et techniquement. Nous nous sommes bien battus, mais face à de gros gabarits comme les Nigérians ou les Rwandais, nous n’avons pas pu tenir que les quinze premières minutes. Mais nous avons gagné en expérience pour l’avenir».

Classement final

1. Guinée 8 points

2. Nigeria 8 points

3. Rwanda 6 points

4. Congo 6 points

5. Madagascar 2 points

6. Zimbabwe – 0 point