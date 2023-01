GROUPE MAHALEO – Un concours de Cover se prépare

Le groupe Mahaleo prépare déjà ses 50 années à venir. Cette année débutera par un concours de Cover qui mettra en lumière les talents des jeunes mélomanes dans les régions de Mada­gascar ainsi qu’à l’international. Ouvrir les portes aux jeunes talentueux et surtout aux accros à la musique de l’intemporel groupe, est le principal objectif de Bekoto et Dama dans la réalisation de ce grand concours de Cover. Selon Dama, l’un des membres émérites du groupe lors d’une conférence de presse, le feeling Mahaleo devrait continuer. « Beaucoup de jeunes talentueux interprètent les chansons du groupe à travers différents rythmes comme le rock et les partagent sur les réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle nous allons organiser ce concours de Cover afin que le Revy Mahaleo puisse encore traverser plusieurs générations» ajoute-t-il. En ce moment, Dama et Bekoto n’ont pas cessé d’écrire des nouveaux morceaux qu’ils vont aussi réserver en l’honneur des 50 ans à venir. Le grand show du 12 février au Palais des sports et de la culture Mahamasina initie les spectacles pour la clôture de la célébration des 50 ans de scène du groupe mythique et elle se terminera définitivement le 13 Mai. C’est après cela que commencera l’organisation du concours de Cover. Les détails et les critères de participation seront annoncés prochainement.