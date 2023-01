GROUPE A – Le Mozambique rejoint l’Algérie en quarts

Les deux qualifiés du groupe A connus. Le Mozambique suit les traces de l’Algérie, première nation qualifiée, et file en quarts de finale de la septième édition du Championnat d’Afrique des nations. Le pays hôte a validé son ticket dès la deuxième journée après un parcours sans faute de deux victoires en autant de matchs, 1 à 0 contre la Libye lors du match d’ouverture, le 13 janvier, puis contre l’Éthiopie, le 17 janvier, sur le même score. Samedi, lors de la troisième et dernière journée du groupe A, les Fennecs se sont imposés encore une fois, un but à rien, face aux Mambas mozambicains, au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. L’unique but de la victoire algérienne a été signé Hocine Deheri, un corner bien piqué de sa tête au deuxième poteau, entre deux défenseurs des Mambas. Coude à coude, les Mozambicains ont réagi pour revenir au score et ont dominé, en termes de possession de balle de 53% contre 47% pour les Algériens. Pas très efficaces au dernier geste dans la surface, ils ont enregistré huit tirs un seul cadré contre neuf des Algériens dont six cadrés.

Éliminée dès la deuxième journée, après avoir encaissé deux défaites, 0 à 1 contre l’Algérie puis 2 à 3 face au Mozambique, la Libye, arrache sa première victoire à la toute dernière journée, sur le score de 3 buts à 1, face à l’Éthiopie. Les Faucons de Jediane éthiopiens ont ouvert la marque grâce à leur but unique signé Panon sur pénalty (39e).

Les Chevaliers de la Méditerranée libyens reviennent au score et égalisent avant la pause, but inscrit par All Nouri Mohamed (44e). Ces derniers enfoncent le clou en deuxième période grâce aux buts de Mohamed Al Abbasi (50e) et Saltou Anis (78e). Après cette victoire, la Libye termine à la troisième place devant l’Éthiopie.

Classement :

Groupe A

1-Algérie (9 points)

2-Mozambique (4 points)

3-Libye (3 points)

4- Éthiopie (1 point)