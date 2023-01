FOOTBALL – CHAN – Les Barea jouent banco face au Soudan

Le match de la troisième journée du groupe C entre Madagascar et le Soudan ce soir, déterminera l’équipe qui validera son ticket pour les quarts de finale après la qualification du Ghana.

Rien n’est encore joué. La troisième et dernière journée du groupe C entre Madagascar et le Soudan ce jour, sera déterminante. Les protégés du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe alias Roro, ont poursuivi leur entrainement ces derniers jours sous la neige avec une température glaciale de -1°C. «Nous avons effectué notre séance comme si les joueurs sont déjà habitués au froid. Nous avons travaillé la vivacité, les coups de pied arrêtés, la mise en place tactique, pendant une heure à cause de la neige», souligne Roro Rakotondrabe. «Nous avons aussi consacré beaucoup de temps samedi et dimanche à visionner les matchs du Soudan», poursuit le technicien.

Après l’épopée mémorable des Barea A à la Coupe d’Afrique des nations en Égypte en 2019, c’est au tour de l’équipe A’ d’écrire leur histoire, suivre les traces de leurs ainés et, pourquoi pas, aller plus loin. Ce match entre Madagascar et le Soudan sera décisif après la qualification du Ghana. Les Blacks Galaxies ont validé leur ticket pour les quarts après sa défaite d’entrée (1-2) contre les Barea, suivie d’une large victoire de 3 buts à 1 contre les Faucons de Jediane soudanais.

«Nous imposerons notre jeu dès l’entame du match. Nous viserons la victoire au lieu de nous contenter d’un match nul, et assurer la première place du groupe. En cas de victoire ou de match nul, Madagascar se hissera en tête du groupe. Ainsi, nous poursuivrons la compétition à Constantine et affronterons en quarts les Mozambicains, deuxièmes du groupe A», indique le coach Roro.

Tournant de la compétition

En cas de défaite avec un but d’écart, Madagascar se trouve à la deuxième place et jouera les quarts contre le Cameroun, leader du groupe E à Oran. Et en cas de défaite avec deux buts d’écart ou plus, la Grande ile sera éliminée du tournoi. L’entraineur a déjà préparé psychologiquement les joueurs pour qu’ils restent calmes et concentrés au cas où l’équipe adverse mène au début de la rencontre. «Il faut affronter ensemble l’adversaire pour pouvoir renverser la situation», souligne-t-il.

Les représentants de l’ambassade de Madagascar en France ont livré ce samedi, des crampons vissés pour éviter le glissement des joueurs comme lors du match contre le Ghana, sur les conseils de plusieurs techniciens, dont l’un des premiers à faire la remarque est Faneva Andriantsima, ancien capitaine des Barea A. «Les joueurs sont tous au top de leur forme, sauf Onja Patrick qui est blessé… Il suffit de bien jouer et jouer sans pression avec notre jeu. Je pense qu’on s’en sortira», informe le technicien.