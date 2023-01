ÉCHANGES – Conférence internationale à l’iscam

Un honneur digne d’intérêt. L’Iscam d’Ankadifotsy a abrité, en présentiel et en ligne, l’International conference on economic and business issues, ou ICEBI. Il s’agit d’une plateforme mise en place pour les professionnels, les universitaires, les chercheurs, les agences gouvernementales, le public et les étudiants du monde entier dans le but de partager et d’échanger des résultats avec des experts internationaux. Iscam business school a été le coorganisateur avec Asta Research center, dont les membres de différents pays ont le niveau PHD. Pour cette session, le thème choisi a été « Aperçus et leçons tirés des pays en voie de développement, un paradigme économique alternatif ». Madagascar a été représenté par le Dr Hajaina Ravoaja, directeur de la recherche à l’Iscam, le Dr Rasata Rafaravavitafika et Michella Razananoro, enseignants formateurs à l’Iscam.