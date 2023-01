CONSOMMATION – Du sucre à 3800 ariary le kilo

Le prix du sucre accuse une hausse importante ces derniers temps. Le State Procurement of Madagascar livre sur le marché du sucre local à moindre prix.

Ménager les consommateurs. Face à la hausse assez importante du prix du sucre sur le marché, 4200 ariary le kilo, le State Procurement of Madagascar est intervenu en achetant du sucre local produit a Namakia pour le revendre à 3800 le kilo. Une initiative prise suite aux consignes du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy pour soulager le portefeuille des consommateurs. La revente du sucre de Namakia a débuté samedi dans plusieurs quartiers de la capitale dont Andoha- tapenaka, Isotry, Analakely, Mahamasina, Ambohimanarina, Namontana, Ankadim-bahoaka, Anosibe… L’objectif est d’atteindre tous les marchés de la capitale avant d’étendre l’opération à Avaradrano et à Atsimondrano. Il s’agit de la reprise de l’opération de l’année dernière. Le SPM avait également déversé sur le marché du sucre produit à Namakia et à Ambilobe. La production locale a été évaluée à près de 90.000 tonnes en 2022 alors qu’on a importé plus de 195.000 tonnes. Le prix continuera à augmenter tant qu’on importe étant donné la hausse du cours du sucre sur le marché mondiale ainsi que la chute de l’ariary. L’intervention du SPM est ainsi conjoncturelle. C’est justement pour inverser cette tendance que le MICC mise sur les Zones de pépinières industrielles . Six petites unités industrielles ont été déjà mises en place dans le cadre du programme ODOF. Elles devraient produire près de 140.000 tonnes cette année. Comme on le voit ce n’est plus très loin de la quantité importée.