BASKETBALL-ESPORT – Madagascar en finale du eFIBA Africa

Une deuxième expérience réussie. La Fédération malgache de basketball (Fmbb) par l’intermédiaire de ses Gamers a réalisé un bon résultat à l’ESPORT ou sport électronique qui se jouera, du 21 au 24 janvier, via internet sur console ou ordinateurs. Pour la Conférence africaine, huit pays sont en confrontation directe, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, Madagascar, le Maroc et la Tunisie. Mais au dernier moment, le Bénin et le Ghana se sont retirés. Les rencontres ont débuté le 21 janvier, avec la confrontation entre Madagascar et la Côte d’Ivoire suivi du duel entre le Maroc et Madagascar et celui entre Madagascar et l’Égypte a clôturé la première journée. Au classement général, Madagascar se trouve en deuxième position avec ses 2 points du groupe 2 derrière le Maroc avec ses 4 points et la Côte d’Ivoire 0 point. Par ce classement, Madagascar est qualifié en finale de la première étape africaine en NBA 2K23. Le Maroc, l’Égypte et la Tunisie, parmi les pays très en avance en sport électronique, s’affronteront le 24 janvier. Les nations africaines ont été tirées au sort en deux groupes de quatre équipes. Chaque équipe a joué une fois contre les autres équipes du groupe. Les deux meilleures équipes de chaque groupe ont accédé à une phase à élimination directe composée de demi-finales et d’une finale au meilleur des trois. Pendant un match, les cinq joueurs de chaque équipe doivent être présents sur le terrain de jeu et jouer avec leur propre avatar.