AVIATION – La ligne Johannesburg-Antananarivo pour bientôt

Annoncée depuis le mois de juillet 2022, la reprise de la ligne Johannesburg-Antananarivo, suspendue depuis le 3 mars 2022, va enfin être effective. La Confédération du tourisme de Madagascar (CTM) a fait savoir en fin de semaine que la compagnie sud-africaine Airlink reprendra la desserte entre Afrique du Sud et Madagascar à partir du 30 janvier prochain. Un vol hebdomadaire tous les lundis dans un premier temps et trois fois par semaine par la suite. La négociation s’est déroulée en haut lieu à cette époque de juillet 2022, entre le ministre des Affaires étrangères d’alors et le président sud-africain Cyrill Ramaphosa. Un «Notice to Airmen » ou Notam a été adressé à la compagnie aérienne Airlink par l’Aviation civile de Madagascar (ACM) dont l’objet n’a pas été détaillé. En effet, les raisons de la suspension semblent aller plus dans le sens diplomatique que technique. Le Notam étant une forme de pression à l’endroit de l’Afrique du Sud pour que les 73 kg d’or saisis en décembre 2021 et les trois ressortissants Malgaches soient restitués aux autorités de Madagascar. Mais l’annonce récente de la réouverture de la ligne est à signifier d’une toute autre dimension qui est la redynamisation du Tourisme.