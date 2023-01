ARTS MARTIAUX – Seho conjugue spectacle et éducation citoyenne

Sports de combat et sports extrêmes. La société d’événementiel Seho organisera, fin avril ou début mai, la troisième édition du «Sesam», un spectacle d’arts martiaux et de sports extrêmes. La date et le lieu restent à confirmer, «L’évènement se tiendra au stade Barea ou au Palais des Sports à Mahamasina. Outre le spectacle, nous conjuguons toujours nos activités avec l’aspect éducation citoyenne», précise Tsiry Ratsimiseta, consultant et gérant de la société. Sans vouloir en dévoiler les détails, d’ores et déjà l’on sait que cette édition se distinguera du nombre des participants et du contenu du spectacle qui sera différent du classique festival d’arts martiaux. «Lors de la première édition en 2018 au gymnase d’Ankorondrano, nous avons réuni dix sports de combat, puis douze en 2019 sur le Parvis de l’Hôtel de ville à Analakely. Cette fois-ci nous comptons quinze disciplines jusqu’ici, mais l’inscription se poursuit», mentionne le responsable de l’organisation. Pour les sports extrêmes, il y aura le skate, le roller, la Bmx et le parkour qui est depuis quelques années très en vogue. Les autres disciplines qui veulent participer, auront encore jusqu’au 25 février pour s’inscrire. L’organisateur a choisi cette date pour tenir la réunion technique durant une journée de reboisement qui aura lieu à Ambohimanga-Rova. «Cela fait partie de notre programme RSE. Nous allons y planter des arbres fruitiers», confie Tsiry Ratsimiseta.