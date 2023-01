ANNÉE ÉLECTORALE – Toliara courtisée par les politiciens

La cité du soleil a été le théâtre de démonstration de force des partis politiques et d’hommes politiques ces dernières semaines. Les prochaines élections promettent d’être « chaudes ».

Propagande avant l’heure. Les partis politiques se manifestent car l’année électorale commence. Les politiciens et ses partisans se bousculent pour être vus et remarqués par les habitants de Toliara, avec ou sans la presse locale. Le parti orange qui vient de réunir ses membres. L’objet officiel de la réunion étant les présentations de vœux pour la nouvelle année 2023. Mais il y eut bien sûr des consignes, des débats, des demandes d’explications, des propositions pour augmenter la popularité du parti du président de la République. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Roberto Tinoka Raharoarilala a réuni les quarante-et-un chefs fokontany de Toliara à l’occasion des fêtes de fin d’année et de nouvel an, et a offert des smartphones à ces responsables de proximité. Les principales consignes à l’endroit de ces chefs fokontany n’ont pas été révélées mais ont été sûrement dissimulées derrière les fêtes et les cadeaux.

Le parti Tiako i Madagasikara (TIM) a fait une démonstration de force avec l’arrivée de son fondateur, l’ancien président de la République, Marc Ravalomanana. Ses partisans à Toliara se sont mobilisés lors de son accueil et ont pu drainer un nombre important de suiveurs depuis l’aéroport de Toliara jusqu’au quartier général du parti à Andaboly. Sans publicité à la télé ni à la radio, l’arrivée de l’ancien président pour honorer le congrès de la branche du parti à Toliara, s’est propagée dans toute la ville. Les discussions ont porté sur la vision du parti et ses propositions pour améliorer la vie politique, économique et sociale du pays.

Pain

Siteny Randrianasoloniaiko, député élu dans la circonscription de Toliara I, pressenti candidat à la magistrature suprême est également venu à Toliara la semaine dernière. Le député se fait en effet rare à Toliara car les observateurs n’aperçoivent que Jean Rabehaja, l’autre député de Toliara I, s’activer dans la vie politique dans la cité du soleil. Siteny Randrianasoloniaiko a assisté à une réunion d’élection d’envergure du Comité olympique Malgache, dont il est réélu président. Mais il a profité de son passage à Toliara pour aller à Saint-Augustin, district de Toliara II. Les réseaux sociaux, et non la presse locale, ont révélé qu’ «…. il a rendu visite à ses racines et a demandé des bénédictions dans l’accomplissement de ses activités….».

Aucun de ces hommes politiques n’a encore déclaré publiquement qu’il se présenterait ou présenterait des candidats aux prochaines élections présidentielles. « Ils ont placé des pions un peu partout dans la région et dans la province, mais ils ont surtout détaillé leur vision politique à leurs membres et la manière dont ils comptent relever le pays. Ils tenaient à marquer leur présence et leur existence » explique un fervent observateur politique à Toliara. « La population aurait aimé entendre leurs propositions maintenant et tout de suite car elle souffre de la sècheresse et de la pauvreté. Pourquoi attendre les propagandes pour donner des propositions » avance la source. Le parti HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara) envisage également une descente à Toliara pour bientôt. Les membres éclairciront peut-être la position du parti. En tout cas, les candidats ou futurs candidats aux élections présidentielles, les politiciens, les membres des partis ont du pain sur la planche. Le gobelet de riz frôle les 900ariary, la sècheresse est à son comble dans les régions productrices telles que le nord de Toliara II et le district de Morombe. Nombreux risquent la famine. Ils doivent également se positionner sur l’exploitation d’ilménite de Ranobe. Toliara attend beaucoup du projet.