ANALAKELY – Deux arrestations grâce aux caméras

Trahis par leurs images. Grâce aux caméras de surveillance installées dans le centre-ville, deux détrousseurs se sont facilement faits cueillir, samedi, selon les informations communiquées par la police nationale. Une personne marchant tranquillement devant une banque à Analakely, a été la cible des voleurs. Après leur acte, ceux-ci ont pris leurs jambes à leur cou pour se faufiler vers les couloirs des Pavillons. Leur victime désespérée a essayé de les poursuivre, mais en vain. Des témoins oculaires aux regards effarés n’ont pas eu le moindre courage d’intercepter les fuyards, même s’ils auraient bien pu les capturer. La victime a prévenu la police du commissariat de la Sécurité publique du premier arrondissement. Une filature a immédiatement été engagée. Les images des caméras de surveillance ont été visionnées. Elles ont trahi les deux filous. On peut bel et bien les voir et identifier dans les séquences. Sans tarder, les policiers ont intensifié la patrouille. Peu de temps après, ils ont interpelé les principaux suspects à Ambodifilao.