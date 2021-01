Toliara – Le directeur de l’hôpital be remercié

Le dernier conseil des ministres a abrogé le professeur Riel Andry Mampionona, directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toliara. Son remplaçant n’a pas encore été annoncé. Une affaire de « faux-vrai » détournement de matériel, don de l’association Australian Doctors for Africa, a happé le directeur. Depuis 2017, un contrôle interne est mené par le ministère de la Santé concernant les dons déjà octroyés par l’association australienne.

De plus, la disparition dudit matériel a été dénoncée par une source interne même au sein de l’hôpital, auprès de la branche territoriale du Bianco en décembre dernier. Du matériel n’était pas sur place lors de l’audit ministériel. Et au moment de la descente de l’équipe du Bianco, le don déclaré disparu est revenu au même endroit. Ce qui a quelque peu étonné plus d’un dans cette affaire.

Selon les explications, le matériel aurait été utilisé dans d’autres endroits de l’hôpital, ce qui a été réfuté par le responsable logistique qui doit signer un quelconque papier d’entrée et de sortie de tout déplacement de matériel. Du matelas, des groupes électrogènes, des appareils échographiques et divers médicaments figurent entre autres dans cet ensemble offert par l’association. L’équipement médical est indiqué être toujours à l’hôpital be de Toliara en ce moment.

Par ailleurs, la direction régionale de la Santé (DRS) Atsimo Andrefana est également restée sans tête depuis le mois d’octobre ou Fanja Rasamoelina, DRS, a été nommée Secrétaire générale du ministère de la Santé. Celle qui est pressentie la remplacer est déjà à la veille de la retraite et un autre remplaçant est ainsi attendu.