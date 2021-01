Taolagnaro – Tués dans l’explosion d’une bouteille de gaz

Un drame qui fait froid dans le dos. Une femme et son bébé sont morts suite à l’explosion d’une bouteille de gaz, survenue dimanche, à Antanambao, dans la commune urbaine de Taolagnaro.

Ces victimes appartenaient à une famille de forgerons. Ils fabriquent et vendent des arrosoirs et surtout des fourneaux. Leur atelier se trouve dans leur propre cour. Ce jour-là, ces artisans avaient acheté une bouteille de gaz qu’ils pouvaient transformer en un simple réchaud. L’un d’eux s’est mis à couper la bonbonne. Or, il y avait encore du gaz dedans. Tout d’un coup, la bouteille a violemment éclaté. D’ailleurs, un feu se trouvait tout près. Cela a fait l’effet d’une bombe, selon un voisin.

« Ils étaient sept individus dont le bébé à être présents. L’enfant et sa mère n’ont pas survécu. Son père a été gravement touché. Sa brûlure est au troisième degré, selon le terme médical, pour souligner son état préoccupant. Leur aide, quant à lui, a été blessé aux pieds », raconte la police locale. Les deux blessés graves sont toujours à l’hôpital. Les autres ont pu rentrer après les soins nécessaires. Les voisins, proches et familles élargies des victimes, s’apprêtent pour les funérailles, hier, selon les dernières informations glanées.